مفوضية شؤون اللاجئين تعلن إجلاء 150 شخصاً من ليبيا إلى رواندا

الوطن| رصد

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، عن امتنانها للسلطات الليبية ذات الصلة على دعمها وتعاونها في تسهيل تنظيم رحلات الإجلاء الإنسانية.

وكانت المفوضية قد أعلنت وعبر سلسلة تغريدات لها رصدها موقع الوطن، إجلاء 150 شخصاً من طالبي اللجوء واللاجئين إلى رواندا الخميس، في أول رحلة إجلاء للمفوضية هذا العام، حيث تسعى إلى مساعدة طالبي اللجوء على إيجاد حلول دائمة مثل إعادة التوطين في بلدان أخرى أو العودة الطوعية، في حال كان ذلك ممكناً.

يُشار إلى أن المفوضية أوضحت أنها ساعدت منذ عام 2017 أكثر من 10 آلاف شخص على المغادرة إلى بلدان أخرى.