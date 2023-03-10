لحلحلة عراقيل العمل.. “رئيس حرس الحدود” يتفقد القاطع الأمني الصحراوي بالقريات

قام رئيس جهاز حرس الحدود عقيد “محمد المرحاني”، اليوم الخميس بزيارة للقاطع الأمني الصحراوي القريات.

وبحسب فيديو تم نشره علي صفحة وزارة الداخلية عبر “فيسبوك”، نوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع الأمنية والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالقاطع ووضع الحلول لها لضمان انجاح العمل على أكمل وجه..

وبدوره أثنى رئيس الجهاز على الجهود التي يبذلها أعضاء الشرطة التابعين للجهاز والأجهزة الأمنية في المحافظة على الأمن وفرض السيطرة الأمنية بكامل المنطقة وتنفيذ التعليمات الصادرة إليهم بكل مهنية خدمةً للوطن والمواطن.

وعقب الزيارة عقد رئيس الجهاز اجتماعأ بمقر القاطع بحضور مدير إدارة الدوريات الصحراوية ومعاونه ورئيس القاطع ورئيس مكتب القوة الاحتياطية ورئيس مكتب الإعلام والتوثيق الأمني بالجهاز ، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية.