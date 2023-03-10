الأبلق: البرلمان اُنتخب لاستكمال المرحلة الانتقالية ولا يحقّ له إقرار التشريعات ذات الطبيعة الاعتيادية

أكد عضو مجلس النواب ” عمّار الأبلق ” بعدم أحقيّة مجلس الدولة الاستشاري، منع تنفيذ القانون الصّادر عن البرلمان حول نقل بعض صلاحيات ديوان المحاسبة لهيئة الرّقابة الإدارية.

وأضاف الأبلق في تصريحات صحفية، أن اتفاق الصّخيرات المنظّم لاختصاصات المجلسيْن حدّد صلاحيات مشتركة لمجلس الدولة مع النواب فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة واختيار رئيس لها، بالإضافة إلى المناصب السياديّة الواردة في المادة 15 والتعديل الدستوري وقوانين الانتخابات والاستفتاء.

ورأى عضو مجلس النواب أيضاً بعدم أحقيّة مجلس النواب بإقرار التشريعات ذات الطبيعة الاعتيادية لأنه انتُخب لاستكمال المرحلة الانتقالية فقط.

وأشار الأبلق إلى أن ما ورد في نصّ التعديل الدّستوري السابع الذي انتُخب مجلس النواب على أساسه وكذلك اتفاق الصّخيرات أن النواب يختصّ بسلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، أي ما يتعلق بمسألة الدستور وقوانين الاستفتاء والانتخابات، بالإضافة للأعمال البرلمانية ذات الطبيعة الخاصّة والتي تصدر في صورة قرارات.