حمودة: ستغطي الحكومة مرتبات 6 أشهر لموظفي الشركات المتعثرة

الوطن| رصد

نشر الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية، محمد حمودة أبرز نتائج اجتماع مجلس الوزراء الثالث لعام 2023 في الخمس.

إعادة اعتماد الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل وتوزيع الغاز، ومنح الإذن لمصلحة المطارات بإنهاء العقدين المبرمين مع شركتين للأمن والسلامة والإنشاء والتجارة.

وبين أنه تم اعتماد لائحة الضوابط التنظيمية والتنفيذية للأسواق الحرة بالمنافذ البرية والجوية والبحرية المقترحة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ مالي لتغطية مرتبات 6 أشهر لموظفي الشركات المتعثرة.

وبين أنه تم الاتفاق على تخصيص قطعة أرض لوزارة الشباب بمساحة 7200 متر مربع في منطقة رأس الجدير لشغلها من قبل بيوت الشباب.