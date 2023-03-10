الصادق الغرياني: مجلسا النواب والدولة لن يسمحا بإجراء انتخابات

زعم المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن مجلسي النواب والدولة يُريدان أن تبقى ليبيا في أزمتها، وأن يُمددا لأنفسها، وألا يسمحا بإجراء انتخابات.

واستبعد الغرياني في تصريحات متلفزة له إجراء انتخابات في وجود هذين الجسمين، لأنهما جسمين يضمان أعضاء تحصل على مرتبات عالية دون تقديم خدمة أو مسؤولية، لذا تقوم بتأجيج الأزمات واختراع الترهات والاختلاقات. وفقا لقوله.

واتهم الغرياني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتلاعب بالتعديلات الدستورية لإضافة جسم أو إلغاء آخر،

مشيرا إلى أنه يدمر الدولة بعقده جلسات غير صحيحة قانونًا، ومن خلال مجلس فاقد للشرعية، كما اتهمه بالتزوير في تنصيبه فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، وهو ما أكد للمجتمع الدولي أن قرارته ليست قانونية، ومن هذا المنطلق بدأ يعامله ومجلس الدولة على أنهما أجسام فاقدة للشرعية وللشفافية وللإجراءات القانونية الصحيحة.