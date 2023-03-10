العرفي: منح ديوان المحاسبة صلاحية مراقبة العقود منذ 2012 هو فتح الباب للفساد

الوطن| رصد

اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن منح ديوان المحاسبة صلاحية مراقبة العقود، منذ عام 2012، هو فتح باب للفساد، مشيراً إلى أن على الديوان ملاحظات، وأنه يتحصل على رشاوى أو عمولات، وفق التقارير التي وردت من متابعة الأجهزة الرقابية.

العرفي وفي تصريحات تلفزيونية رضدها موقع الوطن، قال إن مجلس النواب رصد عقوداً غير سوية عند ديوان المحاسبة، لا تعبر عن مصداقيتها، مردفاً أن مراقبة العقود هي اختصاص أصيل لهيئة الرقابة الإدارية، من حيث الدورة المستندية وشروط وقانونية العقود الخاصة والعامة.

هذا وأضاف العرفي أن هذه القوانين وضعية من صنع الإنسان، وأن الزمن يتغير ولا بد من مواكبته، والأمر يتوجب اتخاذ قرارات بشأن الرقابة.