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النائب العام يأمر بحبس شخصين بتهمة خطف فتاة عشرينية وتصويرها عارية بمصراتة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

ألقى أعضاء هيئة الشرطة المكلفين بحماية الآداب العامة في مدينة مصراتة، القبض على شخصين من مجموعة متورطة بخطف فتاة عشرينية شرقي المدينة، وإرغامها على بعض الأفعال المنافية للأخلاق.

وبحسب بيان لمكتب النائب العام طالعه موقع الوطن، فقد تم التوصل إلى المتهمين بعد تناقل تطبيقات التواصل الاجتماعي أنباء عن الحادثة، وبعد التحري وتحليل البيانات تم تعيين المتهمين وتَتَبُّعِهم وتحديد محل وجود المجني عليها.

هذا وتولى وكيل نيابة غرب مصراتة الابتدائية مهمة استجوابهما، ثم أمر بحبسهما احتياطياً واتخاذ ما يكفل لمعالجة آثار الجرم على المجني عليها.

 

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الوطن الليبية

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