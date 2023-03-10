البيوضي: اجتماعات الدبيبة عبارة عن تدليس وتزوير واستهانة بالأمة الليبية

وصف المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، اجتماعات عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بـ«البائسة»، متهماً إياه بالتدليس والتزوير والاستهانة بالأمة الليبية.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن اجتماعات الدبيبة ورهطة باتت مكررة وبائسة والحديث عنها يصيبك بـ(القيء) لكثرة التدليس والضحك والتزوير والاستهانة بالأمة الليبية.

وأضاف البيوضي، أن المرتبات وتنفيذ قوانين الحماية الاجتماعية باتت بشرى للفقراء المقهورين، مؤكدا أن هذه الاجتماعات رسالة تذكير للعجز الرسمي للمؤسسات الرسمية وعدم قدرتها في إنقاذ قراراتها المتعلقة بإزاحة أكبر (أفاق) عن السلطة التنفيذية وإنقاذ ليبيا منه”.

وأكد أن هذه الاجتماعات تذكير لـ”باشاغا” ومستشاريه بأن أداءهم الباهت والضعيف يزيد من الطين بله وعليه أن يفكر جديا في الانسحاب ويفتح الطريق لغيره لعله يكون قادراً على إنقاذ البلاد والعباد من خطر داهم يقترب، فالطافش لن يخرج قبل أن يجفف أموال ليبيا ويقذفها رهينة للبنك الدولي”.