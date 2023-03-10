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الأسمر حول مبادرة باتيلي: لا يمكن إصدار التشريعات والقوانين إلا من خلال البرلمان

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال الباحث السياسي الليبي محمد الأسمر، إن مشكلة ليبيا تكمن بما أسماه التباين بين الواقع والقانون وبين ما يُطرح من حلول أو مبادرات أممية ودولية، مشيراً إلى أنه لا يمكن إصدار التشريعات والقوانين إلا من خلال مجلس النواب بما فيها الخطط الأممية.

الأسمر وفي لقاء تلفزيوني رصده موقع الوطن، أشار في حديثه إلى الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي في الـ27 من فبراير المنصرم، موضحاً أن المبادرة ألمحت في بدايتها إلى احتمالية تجاوز مجلسي النواب والدولة لإخفاقهما في التوصل لاتفاق حول المسار الدستوري، إلا أن أي فرضية أو مبادرة لا يُمكن تطبيقها على أرض الواقع إلا من خلال مجلس النواب تحديداً.

 

 

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الوطن الليبية

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