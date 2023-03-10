قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب: إن البرلمان لم يرفض مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي رسميًا”.

وأضاف المريمي:” سنتخذ الموقف الرسمي من مبادرة باتيلي عندما تتضح ملامحها”.

وتابع:” نعمل على تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولسنا ضدّ أي مبادرة تنهي الأزمة الليبية”.

وأطلق باتيلي، في وقت سابق، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكد باتيلي، في مباردته: «يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين».

واستطرد باتيلي: «قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، اعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».