رئيس الأركان الجزائري يتعهد بمساعدة ليبيا لحل أزمتها

الوطن / رصد

تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، بمساعدة ليبيا على تجاوز أزمتها الأمنية والسياسية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن شنقريحة بحث أمس خلال لقاء جمعه برئيس هيئة الأركان العامة بالمنطقة الغربية، الفريق محمد الحداد، في مقر وزارة الدفاع الجزائرية، أن «تاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يحتمان علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة».

وأكد البيان أن اللقاء جرى بحضور قادة القوات وقائد سلاح الدرك، ومديرين مركزيين بالوزارة، مبرزا أن شنقريحة «شدد على أهمية اللقاء من خلال تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية، والوقوف على مدى تقدم التعاون الثنائي لحل مشكلاتها».

وتشهد الحدود بين الجزائر وليبيا، التي يفوق طولها 900 كلم، مشكلات أمنية كبيرة، تتمثل أساسا في تهريب السلاح وتسلل متشددين، وظاهرة الاتجار بالبشر وانتشار المخدرات.