ضبط 50 مهاجرًا غير شرعي في حملة أمنية غربي بنغازي

أخبار ليبيا 24

ضبطت أجهزة الأمن في بنغازي أكثر من 50 مهاجرًا غير شرعي بدون مستندات وضبط العديد من المركبات المُخالفة في استيقاف أمني مُفاجئ لمركز شرطة قاريونس بالتعاون مع الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية بطريق طرابلس وطريق قنفودة (الهرابة).

وقال الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة قاريونس استيقاف أمني مفاجئ الخميس بطريق طرابلس وطريق قنفودة المعروف بطريق الهرابة.

وأوضح، أن الاستيقاف استهدف العمالة الوافدة الذين ليس لديهم إجراءات والأجانب، الذين يقودون مركبات دون إجراءات، وكذلك المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية وذات الزجاج المُعتم.

وأضاف، أن الحملة شاركت فيها الشرطة العسكرية والبحث الجنائي وقسم المرور، مشيرًا إلى أنه تمّ ضبط أكثر من 50 من العمالة الوافدة من مختلف الجنسية بدون إجراءات، إضافة إلى ضبط العديد من المركبات المخالفة وأجانب يقودون مركبات دون إجراءات.