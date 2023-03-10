بويصير: الإسرائيليون شعب واعي وحر يدافع عن استقلال القضاء

وصف محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذي الأصول الليبية، الإسرائيليين بـ”الشعب الواعي” المدافع عن استقلال القضاء.

وقال بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن شوارع تل أبيب تمتلئ بالمتظاهرين، للأسبوع الثامن على التوالى، والذين أغلقوا أمس طريق المطار والميناء، متسائلا:”لماذا يتظاهرون؟”.

وأضاف:” يتظاهرون لإرغام التحالف الحاكم بقيادة “ناتانياهو” على إلغاء قرار سيمرره الكنيست يقضى بأن تصويت الكنيست بالأغلبية البسيطة يمكن أن يلغى حكم المحكمة العليا، أي أن الأغلبية فى الكنيست ستكون أقوى من قرارات المحكمة العليا، أهم مؤسسة عدلية فى البلاد”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن التظاهرات تزداد زخما وقد انضم لها أيضا ضباط احتياط فى الجيش صرحوا بأنه لو مر هذا القرار فإنهم لن يدافعوا عن الدولة، لأنها ستكون دولة قمعية”على حد قوله.

وتابع:” كما صرح وزير الدفاع الامريكى “أوستن” الذى يزور إسرائيل اليوم وفاجأته المظاهرات، بأن استقلال القضاء هو من أسس الديمقراطية، كما بدأ بعض أعضاء تحالف”نتنياهو” يتحدثون عن إمكانية التراجع عن التصويت”، على زعمه.

وأشار إلى أن الشعب ووعيه هو أساس الدولة، مستطردا:” أنا لا أعرف كم شعب عربى يفهم أن استقلال القضاء يضمن له حريته، وكم شعب عربى مستعد أن يملأ شوارع مدنه من أجل حريته ومن أجل قضاء مستقل”، على حد تعبيره.