بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 10 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 10 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يبقى الطقس مستقر ودافئ هذا اليوم خلال فترة النهار على معظم مناطق ليبيا, وتبدأ السحب تتكاثر بداية من يوم الغد علي مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة نسبياً.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية هذا اليوم إلى ظهور بعض السحب العابرة .

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-30)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28)مْ، ولاتتجاوز (21)مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 33)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:10)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:22).