أجواء طقس دافئة نهارًا على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد، حالة الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، استقرارًا دافئًا خلال فترة النهار على أغلب المناطق، حسبما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين 25 و31 مئوية وتصل إلى 33 على مناطق أقصى الجنوب الغربي، مشرًا إلى ظهور بعض السحب العابرة على المناطق الغربية.

وأضاف، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب بداية من يوم الغد علي مناطق الشمال الشرقي خاصة الساحلية مع هبوب رياح غربية فشمالية غربية نشطة نسبيًا واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة علي الجبل الأخضر.

والرياح في مناطق الشمال الغربي، شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بينما في الشمال الشرقي غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

أمّا في الجنوب الغربي، فالرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. وشمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في الجنوب الشرقي.