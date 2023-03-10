الحبيب: الديمقراطية تراجعت في العالم للعام 17 على التوالي

اعتبر وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أن الديمقراطية تراجعت في العالم، لكن هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل، على حد تعبيره.

وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الديمقراطية تراجعت في جميع أنحاء العالم للعام الـ17 على التوالي، “لكن بوتيرة متباطئة”، ما يُرجّح الوصول إلى “نقطة تحوّل تاريخية”، وفقًا للتقرير السنوي لمركز “فريدوم_هاوس” على حد قوله.

وتابع:” ووفق المركز، رغم “صعود اتجاهات ‎الاستبداد في العقد الماضي”، إلا أن “هناك بعض المؤشرات التي تدعو إلى التفاؤل”، على حد زعمه.