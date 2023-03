نقيب المراقبين الجويين يكشف آخر المستجدات مع الجهات المسؤولة لإيقاف الاعتصام

ليبيا – كشف نقيب المراقبين الجويين في بنغازي عبد الله التركي عن آخر المستجدات والتفاصيل والاتفاقيات التي تمت مع الجهات المسؤولة لإيقاف الاعتصام، مبينًا أن المطالب متراكمة منذ 2013 لغاية الحكومة الحالية وكل ما يحدث عبارة عن وعود فقط.

التركي قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن من أدخلهم في الصراعات هي وزارة المالية، فبالرغم مما أصدره عبد الحميد الدبيبة من إستثناء في شهر 12 الماضي وقام بتحويله لوزارة المالية للتنفيذ لكنها لم تنفذ ما طلب منها، متسائلًا: “هل أصبحت وزارة المالية أقوى من رئيس الدولة أم هي لا تريد أن تنفذ؟”.

وأكد على أن الجيمع يدرك بأن الوضع في ليبيا سيئ، لكن وزارة المالية لماذا تدخلهم في مشادات كلامية وحوارات وتحميل المراقبين الجويين مسؤولية إيقاف المرتبات؟ بحسب قوله.

وتابع: “الآن وُعدنا أن مطالبنا ستتحقق ونحن اعطينا الصدق ولا نريد أن نرجع لأحد، نحن نسير في مطارات ليبيا كلها وهم يستهزئون بنا. الاتفاق تم أنه خلال 10 أيام ينهوا مواضيعنا المتراكمة وهذه عبارة عن حقوق ليست أمور زائدة. المراقب الجوي شخص راقٍ ولا نعطل مسافرًا وما نفعله عنا قانون وضروري أن نبلغ الجهات المعنية وشركات الطيران”.

ونوّه إلى أنه في حال عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق خلال المدة المحددة سيكون جميع المراقبين خارج الخدمة وباعتصام ولن تقدم أي خدمات ملاحية إلى حين تسوية أمورهم المالية.

واختتم قائلًا: “فيما يخص سحب رخصنا فمن خرجت منه هذه الكلمة غير مدرك لأبعادها، نحن رخصنا من منظمات عالمية وما قاله يحسب عليه قانونيًا”.

