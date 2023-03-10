مجلس الدولة: لجنتنا القانونية تبحث مدى ملاءمة التشريعات الانتخابية

عقدت اللجنة القانونية التابعة لمجلس الدولة الاستشاري، أمس الخميس، اجتماعا مع منظمة العبور إلى مستقبل الشبابية، بمقر الديوان بالمجلس.

وبحسب بيان مجلس الدولة، فإن اللجنة تباحث حول مدى ملاءمة القوانين الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي وفقا للتوافقات مع مجلس النواب.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى أمس الخميس، خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري.

وقال نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية على «تويتر»: “أعربت في لقائي مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عن تقديري لعمل المجلس على القاعدة الدستورية”.

وأضاف:” أبلغت المشري، بحاجة كل المؤسسات الليبية، بما فيها مجلس الدولة، لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات”.