ليبيا – نفى مدير مكتب الإعلام بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية مراد بلال الأنباء المتداولة حول حجب الشركة لتطبيق “تيك توك” في ليبيا.

بلال وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” نبه إلى أنه لم يصدر أي قرار بحجب التطبيق، وأن مثل هذه القرارات تصدر فقط عن الجهات التشريعية والقانونية في ليبيا.

وأكد وجود خلل في التطبيق مصدره الشركة المسؤولة عن التطبيق.

