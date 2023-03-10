حريصون على ظهور بنغازي بأبهى صورة

أخبار ليبيا 24

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حرصها على ظهور بنغازي بأبهى صورة، مؤكدة أن أعمال الإعمار داخل المدينة لازالت مستمرة.

وقالت اللجنة، إن أعمال إعادة إعمار عمارات منطقة الكيش المعروفة بـ”القيروان” لازالت مستمرة، حيث لازالت أعمال الإزالة ورفع المخلفات والعوائق مستمرة من جانب، فيما تستمر الشركة المنفذة من جانبٍ آخر في تطوير واجهات العمارات ومرافقها.

وأضافت اللجنة، أن الشركة تعمل على تزيين المنطقة بمسطحات خضراء لتمكين الأهالي من الحصول على مناخ مناسب وصحّي وآمن، ليكون بذلك متنفسًا لهم ولعائلاتهم وأطفالهم، بعد معاناتهم التي دامت طويلًا والمختنقات التي كانت تعاني منها مجموعة العمارات ومحيطها.

وقالت اللجنة، إنها بصدد تسلّم حديقة نموذجية ستكون متنفسًا للأهالي والأطفال للعب والترفيه في منطقة الوحيشي.

وأفادت اللجنة، أن نسبة الإنجاز بالحديقة بلغت أكثر من 90% وسيتم تسليمها لأهالي المنطقة بمجرد الانتهاء من الأعمال واللمسات الأخيرة التي يقوم بها العاملون بإشراف إحدى الشركات المتعاقد معها.