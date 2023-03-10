العقوري يناقش مع السفير الياباني التطورات السياسية في ليبيا

ناقش يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى ليبيا ماساكي أماديرا، آخر التطورات المتعلقة بالجانب السياسي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فإن العقوري، أكد عمق العلاقات بين البلدين، وحرص مجلس النواب على تقوية العلاقات والتعاون مع اليابان في جميع المجالات، وأبرزها المجال التجاري.

وجدد العقوري، حرصه على الاستفادة من مبادرة دولة اليابان لدعم التنمية في القارة الأفريقية ضمن برنامج (تيكاد)، والاستفادة من الخبرات لدعم برامج تدريب الشباب والاهتمام بالبيئة.

بدوره، شدد ماساكى، حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة، ودعم عودة السلام للبلاد، وبما يحترم إرادة الشعب الليبي.