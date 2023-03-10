القنصل اليوناني: نعمل على فتح سبل التعاون بين بلدية طبرق وأثينا

استقبل عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية القنصل العام اليوناني ستافروس فينيزيلوس بحضور مدير موقع المحطة الغازية طبرق وسعد عوض مدير العلاقات لشركة ميتكا اليونانية.

وذكر المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن بوالخطابية ناقش خلال اللقاء أمس الخميس التعاون بين البلدية والجانب اليوناني في مجال مشروعات البنية التحتية والكهرباء وفتح المجال الجوي والبحري مع اليونان.

كما ناقش بوالخطابية التعاون في المجال الصحي والتعليمي مع اليونان في تدريب العناصر الطبية الليبية في اليونان، وفق البيان.

وأكد بوالخطابية على تذليل كل الصعاب التي تواجه شركة ميتكا اليونانية المنفذة لمشروع المحطة الغازية.

بدوره، أكد القنصل العام اليوناني على فتح سبل التعاون بين بلديتي طبرق وأثينا، ودعا العميد لزيارة اليونان.