طقس دافئ نهارًا على أغلب مناطق ليبيا

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أجواء دافئة، تشهدها حالة الطقس، خلال فترة النهار على أغلب المناطق في ليبيا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 33 درجة مئوية خاصة في مناطق أقصى الجنوب.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين 25 و31 مئوية وتصل إلى 33 على مناطق أقصى الجنوب الغربي.

وأشار المركز، إلى ظهور بعض السحب العابرة على المناطق الغربية.

وأضاف، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي خاصة الساحلية مع هبوب رياح غربية فشمالية غربية نشطة نسبيًا واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة علي الجبل الأخضر.