ليبيا – رأى عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية أن الحرب لن تتوقف ما دامت أسباب التوتر قائمة.

بن عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الحرب لن تبدأ لأنها لم تتوقف، ولن تتوقف في القريب مادامت أسباب التوتر قائمة”.

