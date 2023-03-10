قال وكيل النيابة بمكتب النائب العام “علي زبيدة” للأحرار إن المطلوبين الذين قبض عليهم في الحملة الأمنية بمنطقتي القريات ومصراتة هم أفراد قاموا بتشكيل عصابات إجرامية تمتهن الحرابة والترويج للمخدرات.

وأضاف “زبيدة” في مداخلة هاتفية مع “ليبيا الأحرار” أن القوات الأمنية تمكنت من حصر تلك المجموعات وجلب المعلومات الكافية عنها بعد ثبوت تعاملها مع تشكيل عصابي أجنبي بالخارج، مشيرا إلى ضبط عدد كبير منهم من مدينتي مصراتة والقريات دون حصر أعدادهم لاختلاف المراكز القانونية والتهم الموجهة لهم وإلى حين استكمال التحقيقات من الجهات المختصة وفق قوله.

وعن العملية الأمنية في “القريات” أوضح “زبيدة” أن الوضع كان أشد خطورة لتمركز تلك العصابات داخل الأحياء السكنية التي استخدموها أوكارا يتحصنون بها رفقة مطلوبين للعدالة في قضايا قتل وخطف لتحصيل منافع مالية غير مشروعة.

وتابع “زبيدة” القول إن تلك العصابات في المنطقة تمتهن إلى جانب ترويج المخدرات تنظيم مسالك للهجرة غير النظامية عبر الصحراء وصولا إلى المتوسط للمهاجرين الأفارقة.

وذكر “زبيدة” أن النائب العام “الصديق الصور” أصدر تعليماته بمنح إذن التفتيش في الأحياء السكنية وضبط المتورطين ومصادرة أسلحتهم التي يمتلكونها بطرق غير قانونية.

وأكد “زبيدة” انتهاء العملية دون أي أضرار تذكر في صفوف القوات الأمنية وإلقاء القبض على المتورطين بعد مقاومة بسيطة أسفرت عن استسلامهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة ومن ثم إلى المحكمة حال ثبوت الإدانة.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post النيابة العامة تكشف للأحرار عن تفاصيل العمليتين الأمنيتين في القريات ومصراتة appeared first on ليبيا الأحرار.

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