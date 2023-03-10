نقيب الأطباء: انشغال وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح بأكثر من منصب شتت إدارته للوزارة

الوطن| رصد

قال النقيب العام لأطباء ليبيا محمد الغوج، إنه قد تم تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، أمام مقر وزارة الصحة، للمطالبة بحقوق الأطباء وضمان تنفيذها.

وأكد الغوج أن مطالب الأطباء تتمثل بتفعيل القرار رقم (885) للعناصر الطبية، وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية، وتوفير بيئة ملائمة للعمل، ودفع مستحقات العاملين في جائحة كورونا، واعتبار العناصر الطبية الذين لقوا حتفهم أثناء أداء عملهم “شهداء واجب”، بالإضافة إلى بحث ملف الإفراجات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وبين النقيب العام للأطباء، أن التأمين الطبي لم يُفعّل بعد للعاملين بقطاع الصحة، رغم تلقي الوعود والمراسلات منذ ديسمبر الماضي، كما أن علاوات المبيت والعطل الرسمية والأعياد لم تصرف، ولم ينفذ بعد جدول المرتبات الموحد لكل الجهات التابعة للوزارة، ولم يطبق بالطريقة الصحيحة، لأنه لم يتضمن زيادة الـ50% التي نص عليها هذا القانون، ولم يتضمن علاوة التدريس للأساتذة السريريين، مرجعاً ذلك إلى انشغال وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح بأكثر من منصب، مما شتت طريقة إدارته للوزارة.