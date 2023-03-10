النائب العام يعلن فك خيوط قضية “فتاة التيك توك” التي ظهرت في مقاطع صـادمة بـ “مصراتة”

أعلن النائب العام الصديق الصور عن فك خيوط قضية “فتاة التيك توك” التي ظهرت خلال الايام الماضية بمقاطع عــري وتعــذيب لشباب من مدينة مصراتة.

وألقى أعضاء هيئة الشرطة المكلفين بحماية الآداب العامة في مدينة مصراتة، بحسب بيان صادر عن النائب العام، القبض على شخصين من مجموعة متورطة بخطف فتاة عشرينية شرقي المدينة، وإرغامها على بعض الأفعال المنافية للأخلاق.

وبحسب البيان فقد تم التوصل إلى المتهمين بعد تناقل تطبيقات التواصل الاجتماعي أنباء عن الحادثة، وبعد التحري وتحليل البيانات تم تعيين المتهمين وتَتَبُّعِهم وتحديد محل وجود المجني عليها.

ووفقا للبيان، تولى وكيل نيابة غرب مصراتة الابتدائية مهمة استجوابهما، ثم أمر بحبسهما احتياطياً واتخاذ ما يكفل لمعالجة آثار الجرم على المجني عليها.