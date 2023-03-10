المنفي: المجلس الرئاسي حريص كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات

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أكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية.

جاء ذلك، في تصريح للمجلس عقب لقاء المنفي الخميس مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ليزلي أوردمان.

وتناول اللقاء، تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها.