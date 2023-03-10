ليبيا الان

المنفي: المجلس الرئاسي حريص كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية.

جاء ذلك، في تصريح للمجلس عقب لقاء المنفي الخميس مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ليزلي أوردمان.

وتناول اللقاء، تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها.

عدد المشاهدات: 2

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك