الكبير: على جميع الأطراف خاصة الشخصيات الجدلية التعهد باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية

ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير بشأن الاجتماع لدول 2+3 وتأثيره السياسي على إجراء الانتخابات إن هذا الاجتماع للدول مع بعض القيادات الليبية هو لدعم مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وحث الاطراف الليبية لدعمها.

الكبير أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه خلال الأيام الماضية كان هناك تلكؤ ومحاولة من مجلس النواب والدولة بقطع الطريق أمام مبادرة باتيلي بالتعديل الثالث عشر، وما حصل من تداعيات في مجلس الدولة وجلسته وانتظار تشكيل لجنة جديدة يعني تطويلًا للمسار كعادة الأطراف الليبية، من أجل إجهاض الانتخابات، لكن هذه الدول تريد أن تقول لكل الطبقة السياسية لا بديل عن مبادرة باتيلي ويجب دعمها.

ولفت إلى أن الإشارة في بيان السفارة الفرنسية لضرورة تقديم التنازلات وهي تعلق على لقاء السفراء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقصود ألا يترشح الدبيبة للانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الدول الداعمة تسعى لتذليل الصعوبات أمام إجراء الانتخابات.

وبيّن أنه ليس هناك أي إشارة على ما حصل من المجلسين، سواء الترحيب الخجول من السفير الأمريكي أو الإشارة إلى أنه يمكن أن يكون التعديل الثالث عشر منطلقًا لعمل لجنة باتيلي التي لا بديل عنها، وأقصى ما يمكن أن يصل له مجلسا النواب والدولة أن مقترحاتهما وما يتوصلان له بشأن القاعدة الدستورية توضع على الطاولة كمقترح مع مقترحات أخرى يتم تداولها في اللجنة التوجيهية العليا.

كما علق حول عدم حضور مصر وتركيا للاجتماع، قائلًا: “تركيا لم تعلق وليس لديها موقف واضح من الانتخابات وإن كانت لها تصريحات سابقة تدعم الانتخابات، مصر عبرت عن رفضها لمبادرة باتيلي وتريد أن يستمر المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، بالتالي ليست حاضرة ولا أعتقد سيكون لها تأثير أقوى من تأثير الدول الغربية المصرة على تفعيل لجنة باتيلي”.

ورأى أنه في كل البيانات التي صدرت لا بديل عن خطة باتيلي وأنهم يدعمونها ويريدون الأطراف الليبية التفاعل معها، حتى في اللقاء الأخير بين ريتشارد نورلاند وعقيلة طرح التعديل الثالث عشر وكيف يلبي مصالح الليبيين، لكن نورلاند قال في رده إن الولايات المتحدة تدعم مبادرة باتيلي ولا قبول بهذا التعديل الثالث عشر، بحسب تعبيره.

وأكد في ختام حديثه على أنه على جميع الأطراف خاصة الشخصيات الجدلية التعهد باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية.

