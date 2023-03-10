حقيـقة حجب تطبيق “تيك توك” في ليبيا ..وسبب توقفه!

علق مدير مكتب الإعلام بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية مراد بلال، على الأنباء المتداولة حول حجب الشركة لتطبيق “تيك توك” الشهير في ليبيا.

وقال بلال في تصريحات خاصة لشبكة “لام”، إنه لم يصدر أي قرار بحجب التطبيق، وأن مثل هذه القرارات تصدر فقط عن الجهات التشريعية والقانونية في ليبيا.

وأكد وجود خلل في التطبيق مصدره الشركة المسؤولة عن التطبيق.

عطل يصيب تيك توك

وتعطل موقع التواصل الإجتماعي «تيك توك» المملوك للشركة الصينية «بايت دانس»، صباح الخميس، ما أثر سلباً في الكثير من مستخدميه ورواده حول العالم.

ورصد موقع داونديتيكتور، المتخصص في مراقبة مثل هذا النوع من انقطاعات الخدمة وجمع تقاريرها من مصادر متعددة من الإنترنت، 3000 شكوى سجلت حتى الآن على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وتطبيقات الجوال، فيما لم تكشف تيك توك حتى الآن عن سبب العطل.

ويعد برنامج تيك توك الشهير، خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو مملوكة لشركة بايت دانس الصينية، وتُستخدم منصة الوسائط الاجتماعية لإنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة، والتي تتراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى عشر دقائق.