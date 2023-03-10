تفاصيل مثيرة بالكشف عن غموض واقعة سرقة مبلغ مالي في بنغازي

كشف قسم التحريات العامة في بنغازي، اليوم الجمعة تفاصيل غموض واقعة سرقة مبلغ مالي 130.000 ألف دينار من داخل صالة لبيع مواد التنظيف حيث ألقى القبض على الفاعلين وهم من الجنسية المصرية.

ويأتي ذلك إستجابة لشكوى مواطن أفاد فيها بتعرضه لسرقة مبلغ مالي وقدره 130.000 ألف دينار من داخل صالة بيع مواد التنظيف الخاصة به وعلى الفور أصدر السيد رئيس رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات لمكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة .

وتم تكليف أعضاء الأدلة الجنائية برفع بصمات العمال والموظفين بالمكان وبإجراء المعاينة لاحظ مناوب التحقيق التابع لقسم التحريات ترك الباب الخلفي بدون قفل ولوحظ ايضا ان باب المكتب التي توجد بداخله الخزنة تعرض للإتلاف بواسطة آلة حادة وعند المعاينة لاحظ أعضاء التحريات الإرتباك على وجه أحد العمالة مصري الجنسية .

وعلى الفور تم ضبطه والإنتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه اتضح أنه يُدعى ع.ع.ب من مواليد 1981 وإعترف انه المسؤول عن ترك الباب الخلفي بدون قفل وأفاد ان عملية السرقة تمت من قبل عدة أشخاص من الجنسية المصرية .

وتم ضبط شخص آخر يدعى ه.ع.أ من مواليد 1995 وهو أحد القائمين بالسرقة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة ولازال البحث مُستمرا عن باقي الاشخاص.