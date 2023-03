نورلاند يؤكد أن دعم بلاده لجهود مفوضية الانتخابات مستمر لإنجاز إنتخابات حرة

ليبيا – التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الخميس السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والوفد المرافق له، بحضور عضويّ مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ورباب حلب.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية، وصولًا لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

وخلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية في ليبيا، أكد نورلاند أن دعم بلاده لجهود المفوضية مستمر لإنجاز إنتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، مثمنًا في ذات الوقت الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

