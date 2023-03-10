الصادق الغرياني: لهذا السبب … يريد مجلسي النواب والدولة تمديد الازمة

قال مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، أن مجلسي النواب والدولة يُريدان أن تظل ليبيا في أزمتها، وأن يُمددا لأنفسها، وألا يسمحا بالانتخابات.

وأضاف الغرياني في تصريحات تلفزيونية الى أن هذان المجلسان جسمان فاقدان للشرعية، وتصرفاتهم فاقدة للشرعية حتى بمقتضى اتفاقياتهم الخارجة عن الدستور والقانون.

ورأى الغرياني الى أستحالة أن يتم إجراء انتخابات في البلاد في وجود هذين الجسمين، لأنهم أجسام تأخذ مرتبات عالية من غير خدمة ولا مسؤولية إلا تأجيج الأزمات واختراع الترهات والاختلاقات، حسب قوله .

وأتهم الغرياني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتلاعب بالتعديلات الدستورية لإضافة جسم أو إلغاء آخر، وينقض أساس الدولة من دون جلسات صحيحة قانونًا، ولا مجلس فاقد للشرعية.

وقال الغرياني أن المجتمع الدولي يُعامل “النواب والدولة”، كفاقدا للشرعية وللشفافية وللإجراءات القانونية الصحيحة.

وأشار الغرياني الى أنع عندما عقد عقيلة صالح جلسة للبرلمان ورشح حكومة باشاغا الموازية التي كان يريد أن يُمكّن لها، كان التزوير واضحًا على الهواء.

وأضاف العرياني، أن هذا جعل المجتمع الدولي يدرك أن قرارات هذا المجلس ليست قانونية، ولا متحصلة على النصاب القانوني.