عماد الطرابلسي: المبلغ الذي كان معي في باريس 20 ألف يورو فقط.. ومنها 10 آلاف يورو لجريح من الزنتان

أكد وزير الداخلية الملكف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أن المبلغ الذي كان بحوزته في باريس 20 ألف يورو فقط، مضيفاً “فوجئت بحملة مدونين يتنقلون ويسترزقون بين البركان والكرامة وفبراير وسبتمبر بشنهم حملة كاذبة على شخصي”.

وقال الطرابلسي في اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة الخمس، أن 10 آلاف يورو من المبلغ أرسله معي صديق لجريح من الزنتان يُعالج في فرنسا.

وأضاف الطرابلسي “ما أشُيع حول حملي لمبلغ مالي كبير وتوقيفي في مطار باريس غير صحيح، مشيراً إلى إنه توجه إلى باريس بعد انتهاء مهمة عمل في تونس بطائرة عادية كأي مواطن عادي.

ونوه الطرابلسي إلى أنه استغرق في باريس ليلة واحدة التقى فيها بعائلته التي كانت قادمة من تركيا، مضيفاً “كان لديّ موعد في إحدى المستشفيات، ثم سافرت في اليوم التالي إلى تركيا”.

وشدد الطرابلسي على توفير الأمن لمشاريع التنمية، وشهد عملنا تطور كبير الفترة الماضية، مضيفاً “نتمنى تخصيص مبلغ من المال للوزارة لأن علينا عبء كبير، والتنمية مشكلة أمنية بالأساس”.