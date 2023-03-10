بلدية سرت تضع الترتيبات اللازمة لإستقبال شهر رمضان

أوضح الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل في تصريحات صحفية الترتيبات اللازمة التي وضعتها البلدية لإستقبال شهر رمضان.

وقال الأميل في تصريحات لمنصة فواصل، أن عميد البلدية سرت عقد اجتماعا موسعا مع جهاز الحرس البلدي ومراقبة الاقتصاد والرياضة والأوقاف لوضع آلترتيبات اللازمة لاستقبال شهر رمضان.

وأضاف الأميل إنه “تم تكليف الحرس البلدي بالقيام بحملات واسعة لتنظيف سوق بيع الخضار متابعة الأسعار مع مراقبة الاقتصاد بالبلدية”.

وأشار الأميل إلى إن “الترتيبات شملت وضع آلية لبيع الحليب من مصنع القرضابية للمستهلك و تنظيم مسابقات رياضية وثقافية ومسابقات حفظ القرآن بالتعاون مع مراقبة الرياضة وهيئة الاوقاف وتنظيم موائد الرحمن”.

ونوه الأميل إلى إن “البلدية تعاني منذ عدة أشهر نقصا في غاز الطهو المنزلي بسبب انخفاض الكمية المخصصة للبلدية من مستودع مصراتة والمقدرة بنحو 960 اسطوانة يوميا ويباع من خلال الجمعيات الاستهلاكية، والبلدية تسعى لزيادة المخصص ليصل 1500 اسطوانة يوميا”.