790 مليون دولار: دايو الكورية تستأنف نشاطها في ليبيا بصفقة ضخمة

أفادت شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، توقيع صفقة ضخمة لبناء محطة لتوليد الكهرباء في ليبيا.

و بموجب الصفقة الجديدة التي تقدر قيمتها بنحو 790 مليون دولار تعود الشركة الكورية إلى ليبيا، بعد عدة سنوات من مغادرتها.

يهدف مشروع محطة الكهرباء في ليبيا إلى تأمين احتياجات سكان منطقتي مليتة ومصراتة في ليبيا، في ظل زيادة الطلب المحلي، وعدم كفاية المحطات القائمة.

وقد ذكرت شركة دايو أنها وقّعت مع شركة الكهرباء في ليبيا صفقة بقيمة 790 مليون دولار لمشروع المسار السريع لبناء محطات توليد الكهرباء في مليتة ومصراتة.