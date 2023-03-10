شاهد : والد حنين العبدلي يتبرأ منها ومن تصرفاتها

قدم والد صانعة المحتوى التيكتوكر حنين العبدلي، براءة ذمة من أبنته وتصرفاتها المنافية للشرع والقانون .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، القاء الاجهزة الأمنية في بنغازي القبض على حنين العبدلي على ذمة قضايا مُخلّة بالشرف والآداب العامة ولمُخالفتهما قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022م الذي أصدره مجلس النواب .

وقال والد حنين العبدلي في براءة الذمة، :”أقر وأنا بأتم الاحوال الجائزة شرعًا وقانونًا وبكامل قوانا العقلية دون إكراه أو ضغوطات من أحد برفع الغطاء الاجتماعي عن تصرفات أبنتي حنين العبدلي المنافية للشرع والقانون والعرف”.

وأضاف في براءة الذمة، :”أني غير مسؤول لا انا ولا إخوتي وابناء عمومتي عن تصرفاتها غير الاخلاقية وابرئ ذمتي أمام الله من كل تصرف تقوم به من الان فصاعدا”.

وكانت وزارة الداخلية، اكدت انها ألقت القبض على حنين العبدلي لإساءتها لمكانة المرأة الليبية العفيفه والكريمة في المجتمع الليبي المُحافظ بأفعالٍ وسلوكياتٍ دخيلة تُسيء للعادات والتقاليد وديننا الحنيف.