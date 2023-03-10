لزراعة 20 قرنية.. رانيا الخوجة توضح الوجهة الجديدة لقافلة العيون

قال رئيس هيئة زراعة القرنية رانيا الخوجة أن قافلة العيون الموجودة حالياً في مدينة البيضاء تستهدف إجراء عدد 20 عملية زراعة قرنية بها وهذه المرة الأولى التي تُجرى فيها عمليات زراعة قرنية.

وبحسب تصريحات صحفية للخوجة بثتها منصة فواصل، ستتجه قافلة العيون إلى مدينة شحات وسيتم إجراء عدد 20 عملية زراعة قرنية بها، بعد انتهاء زيارة مدينة البيضاء السبت القادم.

وكان وفد طبي مصريّ يترأسه استشاري جراحات القرنية وتصحيح البصر البروفيسور طارق قطامش قد وصل مدينة البيضاء يوم الخميس، وكشف عن 67 حالة تحتاج إلى زراعة قرنية، وسيختار 20 منها حسب الأولوية والحاجة لإجراء زراعة لها، وفق مركز البيضاء الطبي.