ضبط شخص يقوم ببيع الخمـ.ـور والمخــ.ـدرات عن طريق خدمة توصيل ديلفيري في بنغازي – تفاصيل

أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، اليوم الجمعة عن ضبط شخص يقوم ببيع الخــ.ـــمور والمخــ.ـدرات عن طريق خدمة توصيل (ديلفيري ) بمنطقة القوارشة.

وبالتفاصيل وفقًا للجهاز، أنه بعد ورود معلومات مصدرية من أحد مصادره الموثوقة مفادها عن شخص ليبي الجنسية يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة والمواد المسكرة أصدر السيد مدير الفرع تعليماته لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات و تم تأكيد صحة المعلومات حيث يقوم بترويج المواد المخدرة والمواد المسكرة بمنطقة القوارشه عن طريق المركبة الخاصه به مايعرف بخدمة توصيل (ديلفيري ).

وتم فتح محضر جمع أستدلال وأعداد كمين محكم له وضبط بحوزته عدد (52)قنينة سعة نصف لتر بها خمره محلية الصنع نوع قرابه وعدد (9) زجاجات مواد مسكره مستوردة مختلفة الانواع وعدد (13)قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش جاهزة للبيع وقطعتين كبيرة الحجم من مخدر الحشيش تقدر بنصف قرصه وعدد (5) سجائر ملفوفة جاهزة للتعاطي وإداة تعاطي مايعرف برطمان.

وجرئ اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله وإحالتة إلى النيابة العامة .