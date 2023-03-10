حبارات: على الكبير والدبيبة إصلاح سعر صرف الدينار لمواجهة التضخم

دعا نور الدين حبارات الخبير الاقتصادي، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وحكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى إصلاح سعر صرف الدينار أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية.

قال في تصريحات صحفية أنه لم يبقى أمام المركزي والحكومة إلا خيار واحد للتعاطي مع موجة التضخم التي تشهدها البلاد سيما في السلع و الخدمات الأساسية وذلك من خلال العمل على إصلاح سعر صرف الدينار أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية.

أضاف قائلًا: “يجب التذكير إن إنخفاض معدلات التضخم لدينا قياساً أو مقارنةً بدول الجوار ودول عدة هذه المقارنة تبقى غير عادلة في ظل الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغاز والكهرباء ومن ثمة أي مقترحات مستقبلاً لرفع أو إستبدال دعم الوقود يجب أن تأخذ هذه الحقيقة في الإعتبار”.