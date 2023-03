العرادي لـ الغرياني: لا يمكن إجراء الانتخابات دون النواب والدولة إلا عبر خارطة طريق معتمدة من مجلس الأمن

ليبيا – علق عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء على حديث المفتي المعزول من البرلمان الصادق الغرياني بأن مجلسي النواب والدولة فاقدان للشرعية ولا يمكن إجراء انتخابات مع بقائهما.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “لا أختلف مع الشيخ الصادق حفظه الله في أن كل الأجسام السياسية الحالية تشريعًا وتنفيذًا وتعيينًا، فاقدة للشرعية الدستورية وفق نصوصها من حيث المدد التنظيمية، ولكن مبدأ استمرار الدولة يبقيهم في مناصبهم إلى حين تغييرهم عبر نصوص تلك الوثائق”.

وأضاف العرادي: “لا يمكن إجراء الانتخابات دون المجلسين، إلا عبر خارطة طريق معتمدة بقرار ملزم من مجلس الأمن، وهذا مستحيل أو عبر انقلاب يسيطر فيه طرف على كامل التراب ويصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، هذا أيضًا جُرب وفشل، ولا وجود لخيار رابع”.

وأنهى العرادي حديثه: “اتفاق الطائف بعد إبرامه احتاجوا فيه إلى الرجوع لنتائج آخر انتخابات التي أجريت قبل 17 عامًا وجاؤوا بأعضاء البرلمان الأحياء بعضهم على كراسي متحركة ليعتمدوه، وبالتالي لا يمكن تصور إجراء الانتخابات دون المجلسين في ظل غياب قرار ملزم من مجلس الأمن أو سيطرة طرف بالقوة على كامل التراب، لذا وجب التوضيح”.

