الزنتان.. ضبط امرأة لها نشاط إجـرامي على وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت مديرية امن الزنتان، عن تمكن الاجهزة الامنية بضبط امرأة من الجنسية الجزائرية ولها نشاط إجرامي على وسائل التواصل الاجتماعي .

وفي إطار المتابعة الامنية من قبل قسم البحت الجنائي وتحري مركز شرطة الزنتان عن الأشخاص المطلوبين للنيابة العامة تبين وجود امرأة من الجنسية الجزائرية ولها نشاط إجرامي على وسائل التواصل الاجتماعي وهي موجوده بمدينة بالزنتان تستأجر احد المنازل تم مراقبتها وجمع المعلومات الكافيه عنها وبلاغ النيابه العامة عنها وضبطها وبحوزتها مواد يشتبه في كونها مخدرة .

وأتخدت الإجراءات القانونية مع مكتب مكافحة المخدرات واحالتها إلى النيابه العامه من حيت الاختصاص.