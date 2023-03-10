أوحيدة: لا يُمكن دمج مقترح باتيلي في التعديل الدستوري الثالث عشر

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنه لا يُمكن أن يدمج مقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في التعديل الدستوري الثالث عشر، لإن التعديل أصبح نافذًا بتوافق من المجلسين.

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، أوضح أن المسار الدستوري قد أُنجز ولم يتبقى سوى الاتفاق على القوانين الانتخابية والذهاب مباشرة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ورأى أنه قد يُبنى على مقترح باتيلي في تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين والقانونيين لصياغة القوانين الانتخابية في حال وقف أحد الطرفين سواء مجلس النواب أو الدولة عائقًا أمام إنجازها.