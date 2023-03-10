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العكروت: تمنيت تسجيل ليبيا بموسوعة جينيس باختراع أو جامعة وليس بوجبة غذائية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سخر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، من مساعي تسجيل ليبيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر صحن كسكسي في العالم بمشاركة أكثر من 20 طباخا.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “تمنيت أن ندخل موسوعة جينيس باختراع أو رمي السلاح بعيداً أو مصنع أو مزرعة أو جامعة أو مستشفى أو حديقة أو منتج وليس بطبق وجبة غذائية”.

وشهدت مدينة صبراتة صباح اليوم الجمعة تحضير أكبر صحن كُسكسي في ليبيا بمشاركة أكثر من 20 طباخا في احتفالية للعام الثالث على التوالي، حيث اقيمت الاحتفالية في العامين الماضيين بغدامس وقصر الحاج.

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صحيفة الساعة 24

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