مؤشر الديموقراطية : ليبيا تسجّل أكبر انخفاض للديمقراطية منذ عقد

كشف تقرير صادر عن منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية، عن تسجيل 3 دول عربية، وهي ليبيا ومصر واليمن، أكبر تراجع لمؤشر الديمقراطية خلال عقد.

وأشارت المنظمة، في تقريرها الذي يصدر سنويا، إلى تراجع الديمقراطية في جميع أنحاء العالم عام 2023، للعام السابع عشر على التوالي.

وتعتبر 84 دولة من أصل 195 دولة “حرة” حاليا، مقارنة بـ44 دولة من أصل 148 دولة في النسخة الأولى من التقرير التي صدرت عام 1973.

وبحسب التقرير، فإن انتفاضة الربيع العربي عام 2011، التي مثلت أملا جديدا في التحول الديمقراطي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، انتهت بخيبة أمل.

فمن المغرب إلى السعودية مرورا بتونس وليبيا ومصر ثم سوريا والأردن واليمن، الديمقراطية في العالم العربي في أسوأ حالاتها بل إنها في “أسوأ الأسوأ”.