حبس شخصين قاما بخطف فتاة وتصويرها عارية في مصراتة

العنوان-طرابلس

أعلن مكتب النائب العام، ليل الخميس، حبس شخصين بتهمة خطف فتاة عشرينية وإرغامها على خلع ملابسها وتصويرها عارية شرقي مدينة مصراتة.

ووجه النائب العام بممارسة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة بشأن الواقعة وتتبع المتهمين بارتكاب الواقعة وضبطهم وتحديد محل وجود المجني عليها.

وبدأ منسوبو قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ في تقديم المعلومات اللازمة فترتب عن ذلك إظهار بيانات المشتبه بهم، وتمكن أعضاء هيئة الشرطة المكلفين بحماية الآداب العامة في مدينة مصراتة من ضبط اثنين منهم.

وتولي وكيل النيابة بنيابة غرب مصراتة الابتدائية مهمة استجوابه المتهمين ثم أمر بحبسهما احتياطيا واتخاذ ما يكفل معالجة آثار الجرم على المجني عليها.