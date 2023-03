الدبيبة: من يريد تغيير مفوضية الانتخابات تجاهل أنه ماكث في السلطة منذ سنوات دون انتخابات أو محاسبة

ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إن الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات هما الأكثر جاهزية والتزاما للاستحقاق الانتخابي.

الدبيبة وفي كلمته خلال الاجتماع الوزاري الثالث لعام 2023 بمدينة الخمس، وفقًا لما نقلته منصة “حكومتنا”، رأى أن من يريد مراحل انتقالية جديدة وتغيير مفوضية الانتخابات تجاهل أنه ماكث في السلطة منذ سنوات دون انتخابات أو محاسبة.

وأضاف: “تأكيدنا على إجراء الانتخابات يوافق رؤية المبعوث الأممي وما طرحه أمام مجلس الأمن”.

وجدد الدبيبة التزام حكومته بتنفيذ الانتخابات وتقديم كل الدعم للمفوضية العليا.

كما أكد دعمه للتغيير السلمي دون صفقات سياسية أو الالتفات حول إرادة الليبيين.

وأردف: “طلبنا من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق في ليبيا للرفع من الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية”.

الدبيبة ختم: “أعطينا الصلاحيات للبلديات لخدمات المواطن بدل إغراقها في الخلافات السياسية”.

