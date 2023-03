في زيارة إلى الجزائر.. الحداد يبحث التعاون بين البلدين

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ” السعيد شنقريحة” على العمل مع ليبيا لتسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة وتزعزع استقرارها.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الجزائرية فإن “شنقريحة” أبدى استعداد بلاده لمساعدة ليبيا على توفير الآليات السياسية والدبلوماسية والأمنية، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي “محمد الحداد”.

وقال “شنقريحة” إن تاريخ البلدين المشترك ومساندة الشعب الليبي لثورة التحرير الجزائرية يحتمان العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة من خلال تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية، والوقوف على مدى تقدم التعاون الثنائي لحل مشكلاتها.

من جهته أشاد “الحداد” بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وهو ما انعكس على مستوى التعاون العسكري بين جيشي البلدين على أكثر من صعيد.

وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها للحداد إلى الجزائر، بعد زيارة أولى في أكتوبر 2021 رفقة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية + جريدة الشرق الأوسط

