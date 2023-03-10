برلماني ليبي: مبادرة “باتيلي” لا يمكن دمجها مع التعديل الدستوري الـ13

أكد عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، أن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات، لا يمكن دمجها مع التعديل الدستوري الـ13 لإن التعديل أصبح نافذاً بتوافق مجلسي النواب والدولة.

وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية، إن المسار الدستوري قد تم إنجازه ولم يتبقى سوى الاتفاق على القوانين الانتخابية والذهاب مباشرة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي، إلى أنه قد يُبنى على مقترح باتيلي في تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين والقانونيين لصياغة القوانين الانتخابية في حال وقف أحد الطرفين سواء مجلس النواب أو الدولة عائقًا أمام إنجازها.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن الدولي لإجراء الانتخابات الليبية في 2023.

وتتضمن مبادرة باتيلي، تشكيل لجنة تضم ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية في 2023.

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