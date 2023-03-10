الكتيبة 166 مشاة تشرف على إعادة فتح طريق الـ400 بمدينة درنة

الوطن| رصد

أعاد الأمن الداخلي في درنة فتح الطريق المزدوج المؤدي إلى حي 400 بمنطقة الساحل الشرقي بعد إستلام فرع جهاز الأمن الداخلي مقرهم الجديد.

وبحسب بيان الأمن الداخلي، فقد تم إزالة الركام والقمامة وتنظيف الطريق من قبل بوابة المتوسط لخدمات الطرق والمرافق والنظافة العامة والدفاع المدني درنة.

وتم أعادة فتح الطريق بإشراف الكتيبة 166 مشاة، وبتكليف من لجنة إعادة الاعمار والاستقرار.

يذكر أن طريق المزدوج المؤدي إلى حي 400 بمنطقة الساحل الشرقي مغلق منذ 4 سنوات.